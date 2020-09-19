Энтони Дэвис высказался о Дуайте Ховарде после победы над «Наггетс»
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис поделился впечатлениями от игры напарника по команде, Дуайта Ховарда, которую он продемонстрировал в первом матче финальной серии Западной конференции с «Денвер Наггетс».
«Отличные минуты на паркете. Он играл очень хорошо и отлично соперничал с Йокичем. Дуайт был хорош в пик-н-роллах и мешал „Денверу“ в обороне. Он готов к финалу Западной конференции. Его игра показала, что он значит для нашей команды. Ховард остаётся готовым. Когда приходит время, все наши ребята готовы. Он вошёл в игру, отлично провёл на паркете свои минуты и помог нам выиграть», — приводит слова Дэвиса ASAP Sports Transcripts.
За 16 минут на паркете в матче с «Денвером» Ховард набрал 13 очков и собрал 3 подбора.
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