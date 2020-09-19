Шакил О'Нил дал категоричный ответ, кто является MVP сезона НБА

Легенда НБА, аналитик TNT Шакил О'Нил считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заслужил звание MVP сезона, поскольку является лучшим игроком мира в отличие от лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, получившего награду в этом году.

О'Нил ответил на слова тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» и коллеги по студии Дрэймонда Грина, который считает Леброна лучшим баскетболистом на планете, но при этом назвал Адетокунбо заслуженным MVP за выступление в регулярном чемпионате.

«Награда MVP предназначена для одного человека. Этот термин используется в единственном числе. Я не сторонник командной работы и прочих подобных вещей. Дрэймонд ранее сказал, что люди знают, что Леброн Джеймс — лучший игрок в мире. Итак, если Леброн — лучший в мире, разве не должны за это давать награду MVP? Не рассказывайте мне о результатах каждой команды в регулярном чемпионате и тому подобном. Я считаю, что если ты лучший игрок в мире, ты всегда побеждаешь в гокне за MVP НБА. Конец истории», — приводит слова О'Нила Eurohoops.