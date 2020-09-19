Шакил О'Нил дал категоричный ответ, кто является MVP сезона НБА

Легенда НБА, аналитик TNT Шакил О'Нил считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заслужил звание MVP сезона, поскольку является лучшим игроком мира в отличие от лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, получившего награду в этом году.
О'Нил ответил на слова тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» и коллеги по студии Дрэймонда Грина, который считает Леброна лучшим баскетболистом на планете, но при этом назвал Адетокунбо заслуженным MVP за выступление в регулярном чемпионате.
«Награда MVP предназначена для одного человека. Этот термин используется в единственном числе. Я не сторонник командной работы и прочих подобных вещей. Дрэймонд ранее сказал, что люди знают, что Леброн Джеймс — лучший игрок в мире. Итак, если Леброн — лучший в мире, разве не должны за это давать награду MVP? Не рассказывайте мне о результатах каждой команды в регулярном чемпионате и тому подобном. Я считаю, что если ты лучший игрок в мире, ты всегда побеждаешь в гокне за MVP НБА. Конец истории», — приводит слова О'Нила Eurohoops.
- 19 сентября 2020
-
12:12
-
12:00
-
11:52
-
11:50
-
11:16
-
10:49
-
10:34
-
09:59
-
09:14
-
09:12
-
08:47
-
08:31
-
08:19
-
08:08
-
08:04
-
08:00
-
07:57
-
07:48
-
07:42
-
07:30
-
06:39
-
02:10
-
00:45
-
00:28
-
00:20
-
00:05
- 18 сентября 2020
-
23:33
-
23:20
-
22:34
-
21:58
-
20:58
-
19:50
-
19:49
-
19:41
-
18:17