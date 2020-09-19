Смит отреагировал на лёгкую победу «Лейкерс» в первом матче с «Наггетс»
Известный обозреватель Стивен Эй Смит прокомментировал лёгкую победу «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом матче финальной серии плей-офф Западной конференции с «Денвер Наггетс». Эксперт отметил, что с такой игрой калифорнийцы должны завоевать титул.
«Лейкерс» выглядели сильно. Они хорошо защищались, ролевые игроки попадали с периметра. Леброн Джеймс атаковал повсюду, а Дуайт Ховард был чертовски хорош против Йокича. Они должны идти за титулом", — написал Смит на своей странице в «Твиттере».
Напомним, «Лейкерс» выиграли со счётом 126:114 и повели в серии — 1:0. Самым результативным в составе победителей стал Энтони Дэвис, набравший 37 очков. В финале плей-офф Восточной конференции «Майами Хит» ведёт в серии с «Бостон Селтикс» — 2-0.
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