Гомельский: не являюсь поклонником Леброна, несмотря на то что он лучший игрок в мире
Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о перспективах «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-офф НБА, а также назвал лидера калифорнийской команды Леброна Джеймса лучшим в мире баскетболистом.
«Не являюсь поклонником „Лос-Анджелес Лейкерс“ и Леброна, даже невзирая на то что он лучший баскетболист в мире. В тактике „Лейкерс“ есть несколько моментов, или схем, которые вызывают уважение, а исполнение — восхищение. Однако есть и недостатки.
В серии с «Денвером» считаю «Лейкерс» безусловным фаворитом. А финальная серия, скорее всего, будет против умной и очень дисциплинированной, отлично управляемой команды из Майами. Мои симпатии будут на стороне «Майами», — написал Гомельский на своём сайте.
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