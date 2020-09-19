Фридзон: Джордана особо никто не любил в «Буллз». Но ведь был результат — столько титулов!

Защитник «Зенита» Виталий Фридзон рассказал о впечатлениях от просмотра сериала «Последний танец», который рассказывает о карьере лучшего баскетболиста в истории Майкла Джордана.
«Читал книгу о Джордане, посмотреть фильм тоже было здорово. Понятно, в сериале показали не всё, но было любопытно узнать, как всё строилось в «Чикаго Буллз» в 90-е, как завоёвывались титулы, чем люди жертвовали и ради чего. Плохо, что серии выходили через неделю, приходилось ждать. Смотрели всей семьёй, нравилось даже пожилым родственникам. Сюжет захватывающий.
Сериал был интересен не только баскетболистам, но и футболистам, и теннисистам, и многим другим. Ибрагимович после просмотра даже написал: «А вы ещё меня считали злодеем!» Майкл Джордан ведь очень жёстко относился к одноклубникам, но делал это для того, чтобы они работали над собой и добивались результата.
Он взял на себя нелёгкую ношу, был едва ли не дьяволом во плоти. Его особо никто не любил в команде из-за того, что он всех держал в узде ради общей цели. Но ведь был результат — столько чемпионств за те годы", — приводит слова Фридзона Sportbox.
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