«Последний танец» получил «Эмми» за лучший документальный фильм 2020 года

Документальный сериал «Последний танец», посвящённый атакующему защитнику, легенде НБА Майклу Джордану и «Чикаго Буллз» получил награду «Эмми» как лучший документальный фильм 2020 года, сообщается в «твиттере» Television Academy.

В сериал, снятый ESPN, вошли интервью с ключевыми игроками команды Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.

Напомним, сериал «Последний танец» рассказывает о сезоне, в котором «Чикаго Буллз» в последний раз завоевал титул чемпиона НБА в эпоху Майкла Джордана. С той поры команда из Иллинойса титул больше не выигрывала.