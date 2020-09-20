Леброн Джеймс написал загадочный твит после того, как ему не дали награду MVP

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс написал загадочный пост после того, как награда MVP сезона НБА досталась не ему, а лидеру «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо. Не исключено, что Джеймс обвинил в предательстве кого-то из представителей своего лагеря.



«Именно поэтому у меня ограничен близкий круг общения. Как только вы пытаетесь расширить его, люди, которые, как вы думаете, находятся на вашей стороне, поступают как раз наоборот», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».

Ранее Джеймс заявил, что раздражён итогами голосования за MVP, согласно которому он получил всего 16 голосов за первое место из 101 возможных. Кроме того, Джеймс вспоминил о сезоне-2012/2013, когда ему не дали звание лучшего защищающегося игрока НБА.