«Мистер и миссис Тимма». Седокова показала фото со свадьбы с игроком «Химок»

Певица Анна Седокова показала фото со свадьбы с форвардом «Химок» Янисом Тиммой.
«Мистер и миссис Тимма», — подписала фото Седокова.
Фото доступно на странице Анны Седоковой в «Инстаграме».
Янис и Анна поженились 6 сентября, но решили не афишировать событие и рассказали о нём через несколько недель. Торжество прошло в подмосковной Барвихе. На празднике присутствовали дети Седоковой от предыдущих браков и фотограф. Родителей молодоженов на банкете не было.
Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова. Недавно Седокова согласилась выйти замуж за Тимму.
В 2013 году Тимма выставил свою кандидатуру на драфт НБА и был выбран последним, под общим 60-м номером, командой «Мемфис Гриззлиз». В 2015 году клуб передал права на Тимму «Орландо Мэджик» в обмен на Люка Риднура. Летом 2019 года баскетболист подписал контракт на два сезона с подмосковными «Химками».
- 20 сентября 2020
-
12:48
-
11:55
-
10:50
-
10:29
-
09:55
-
08:46
-
08:29
-
08:20
-
08:12
-
08:04
-
07:54
-
07:52
-
07:47
-
07:14
-
06:20
- 19 сентября 2020
-
22:21
-
21:06
-
20:40
-
19:58
-
19:05
-
18:27
-
17:49
-
16:54
-
15:51
-
15:24
-
15:13
-
14:33
-
13:34
-
12:52
-
12:12
-
12:00
-
11:52
-
11:50
-
11:16
-
10:49