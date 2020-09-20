«Торонто» определил основной приоритет на межсезонье
Руководство «Торонто Рэпторс» определилось с главной задачей на межсезонье. По словам президента клуба по баскетбольным операциям Масаи Уджири, основная цель — удержать в составе защитника Фрэда Ванвлита, который по завершении сезона-2019/2020 выйдет на рынок свободных агентов, сообщает официальный сайт НБА.
Интерес к Ванвлиту уже проявляли в «Нью-Йорк Никс».
26-летний баскетболист выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2016 года, но не был выбран ни одной из команд. Тем не менее ему удалось пробиться в лигу. Всю профессиональную карьеру он провёл в «Рэпторс» и в минувшем сезоне выиграл с командой титул.
В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 принял участие в 54 матчах, набирая в них 17,6 очка и совершая 6,6 передачи.
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