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«Торонто» определил основной приоритет на межсезонье

«Торонто» определил основной приоритет на межсезонье
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Торонто Рэпторс» определилось с главной задачей на межсезонье. По словам президента клуба по баскетбольным операциям Масаи Уджири, основная цель — удержать в составе защитника Фрэда Ванвлита, который по завершении сезона-2019/2020 выйдет на рынок свободных агентов, сообщает официальный сайт НБА.

Интерес к Ванвлиту уже проявляли в «Нью-Йорк Никс».

26-летний баскетболист выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2016 года, но не был выбран ни одной из команд. Тем не менее ему удалось пробиться в лигу. Всю профессиональную карьеру он провёл в «Рэпторс» и в минувшем сезоне выиграл с командой титул.

В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 принял участие в 54 матчах, набирая в них 17,6 очка и совершая 6,6 передачи.

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