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Седокова с косичками, группа поддержки зажигала на балконе. Фото с «Химки» — «Зенит»

Группа поддержки БК «Химки»
Седокова с косичками, группа поддержки зажигала на балконе. Фото с «Химки» — «Зенит»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

20 сентября в Подмосковье на площадке стадиона «Арена-Мытищи» принял старт очередной сезон Единой лиги ВТБ. Сезон открывало противостояние «Химок» и «Зенита».

Команда из Санкт-Петербурга удачно начала встречу и после первой четверти вела в счёте с разницей в 3 очка — 18:15. Во второй десятиминутке «Химки» немного сократили отставание (35:37), а в третьей даже вышли вперёд — 55:51.

Заключительная четверть началась с мощного рывка «Зенита» — 13:0, и это определило исход матча. В дальнейшем гости не упускали преимущества и одержали победу со счётом 79:67.

Самым результативным в составе победителей стал новобранец Билли Бэрон, набравший 16 очков. В «Химках», которые не могли рассчитывать на помощь травмированного Алексея Шведа, лучшим стал Дайрис Бертанс — 12 очков.

Лучшие кадры с матча «Химки» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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