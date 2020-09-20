Сергей Карасёв — о матче с «Зенитом»: так играть нельзя

Форвард «Химок» Сергей Карасёв поделился мнением после матча Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (67:79).
«Перед матчем у нас были трудности, но это ни в коем случае нас не оправдывает. 20 потерь за игру — непозволительная роскошь для таких матчей. Если хотим играть в свою игру и добиваться поставленных перед началом сезона результатов, нельзя делать столько ошибок. Выиграли подбор, но 20 потерь… При таких обстоятельствах должны находиться где-то на отметке в 10–12 потерь. Не знаю, чем можно объяснить рывок «Зенита» «0-16». Так играть нельзя. Ладно, мы забили 12 очков, есть определенная проблема с первым номером, но мы не должны давать сопернику забивать 28. Если будем так играть в защите, можно проиграть любой команде», — приводит слова Карасёва официальный сайт «Химок».
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