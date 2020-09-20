Стив Нэш необычным образом будет использовать Кевина Дюранта

Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш рассказал о планах использования лидера команды Кевина Дюранта. Нэш стал новым главным тренером «Бруклина» в начале сентября.

«Кевин со своим ростом может доставить проблемы любому сопернику. Я планирую задействовать его на всех пяти позициях. И я в восторге от того, с какими игроками мне предстоит работать — Карисом Левертом, Деандре Джорданом, Джо Харрисом и Джарретом Алленом», — цитирует Нэша New York Post.

Нэш завершил карьеру игрока в 2015 году и с того момента работал консультантом в «Голден Стэйт Уорриорз». В ходе сезона боссы клуба из Нью-Йорка уволили с поста тренера Кенни Аткинсона и пребывали в поисках нового рулевого.

Сообщалось, что руководство «Бруклин Нетс» попробует заполучить на пост главного тренера команды Грега Поповича, возглавляющего «Сан-Антонио Спёрс», однако эта информация так и не нашла своего подтверждения.