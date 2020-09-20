Ванесса Брайант выгнала мать из дома

Мать Ванессы Брайант, вдовы легенды НБА Коби Брайанта, заявила, что дочь выгнала её из дома. После того как в авиакатастрофе погиб Коби и 13-летняя дочь Брайантов, мать Ванессы перебралась в дом к дочери, чтобы поддержать её. Но теперь, как утверждает женщина, Ванесса выгнала её.
В интервью шоу Hot New Hip Hop мать Ванессы также сообщила, что дочь потребовала, чтобы она вернула машину, которую ей дали во временное пользование.
Коби — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.
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