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Ерёмин: c составами «Химок» и «Зенита» только становиться призёрами Евролиги

Ерёмин: c составами «Химок» и «Зенита» только становиться призёрами Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин поделился мнением о «Химках» и «Зените». Подмосковный и питерский клуб открыли новый сезон Единой лиги ВТБ. «Зенит» победил со счётом 79:67.

«Химки» и «Зенит» очень здорово укомплектованы! С такими составами только становиться призерами Евролиги. Это поражение «Химок» ни о ч`м не говорит, потому что чемпионат только начинается. Главное, чтобы враг чемпионата — коронавирус — не мешал борьбе команд. А «Химки», думаю, с возвращением Шведа значительно прибавят», — приводит слова Ерёмина «Матч ТВ».

Минувший розыгрыш Единой лиги ВТБ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы не стали определять чемпиона турнира. Также организаторы досрочно завершили розыгрыш Евролиги.

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