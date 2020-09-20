Корстин: «Химки» ещё прибавят. Состав у них один из сильнейших за последние годы

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала старт нового сезона. Сегодня, 20 сентября, «Зенит» победил «Химки» в стартовом матче Единой лиги ВТБ со счётом 79:67.

«Первый матч сезона получился очень ярким, видно, что все игроки соскучились по баскетболу и официальным матчам, была борьба, противостояние под щитами. И «Химки», и «Зенит» очень сильно изменили свои составы в межсезонье, усилились. И на бумаге хозяева выглядели сильнее гостей, но питерский клуб был лучше готов к началу сезона, были видны командные взаимодействия как в атаке, так и в защите. Я считаю, что именно благодаря защите «Зенит» сегодня обыграл «Химки».

Состав у «Химок» один из сильнейших за последние годы, к тому же сказывалось отсутствие Алексея Шведа и других игроков. Матч открытия сезона получился ярким, и думаю, болельщикам это очень понравилось. Хочу поздравить болельщиков и команды с началом сезона», — цитирует Корстин ТАСС.