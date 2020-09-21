Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Мэлоун: «Денвер» был в игре. «Лейкерс» спас только отличный бросок великого игрока

Мэлоун: «Денвер» был в игре. «Лейкерс» спас только отличный бросок великого игрока
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун верит в способность своей команды переломить ход серии финала Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» (0-2).

«Проигрывать всегда неприятно. Вот и вся суть игры: проигрывать — неприятно. Кому-то нравится побеждать, кому-то не нравится проигрывать. Я думаю, что наши парни ненавидят проигрывать. Будь то с разницей более 20 очков в первом матче или после баззера сегодня вечером — это одно и то же. Мы были в игре сегодня. „Лейкерс“ спас только отличный бросок великого игрока.

Это позволило им обыграть нас. Мы готовы побеждать в матчах плей-офф, это всё, что имеет значение. Одно я знаю точно о нашей команде: даже несмотря на то что мы разочарованы, расстроены, разозлены, мы воспользуемся этой мотивацией, чтобы выйти на паркет и попытаться выиграть третий матч. Будем идти от игры к игре", — приводит слова Мэлоуна ASAP Sports.

«Лейкерс» обыграли «Наггетс» (105:103) во втором матче серии благодаря трёхочковому попаданию Энтони Дэвиса с финальной сиреной.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020