Мэлоун: «Денвер» был в игре. «Лейкерс» спас только отличный бросок великого игрока

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун верит в способность своей команды переломить ход серии финала Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» (0-2).



«Проигрывать всегда неприятно. Вот и вся суть игры: проигрывать — неприятно. Кому-то нравится побеждать, кому-то не нравится проигрывать. Я думаю, что наши парни ненавидят проигрывать. Будь то с разницей более 20 очков в первом матче или после баззера сегодня вечером — это одно и то же. Мы были в игре сегодня. „Лейкерс“ спас только отличный бросок великого игрока.

Это позволило им обыграть нас. Мы готовы побеждать в матчах плей-офф, это всё, что имеет значение. Одно я знаю точно о нашей команде: даже несмотря на то что мы разочарованы, расстроены, разозлены, мы воспользуемся этой мотивацией, чтобы выйти на паркет и попытаться выиграть третий матч. Будем идти от игры к игре", — приводит слова Мэлоуна ASAP Sports.

«Лейкерс» обыграли «Наггетс» (105:103) во втором матче серии благодаря трёхочковому попаданию Энтони Дэвиса с финальной сиреной.

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