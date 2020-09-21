Дэвис раскрыл фразу Рондо из 13 слов, которая мотивировала его забить победный бросок
Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал о фразе партнёра по команде Рэджона Рондо, которая мотивировала его на победный бросок вместе с сигналом сирены во втором матче финала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (105:103).
«Всё в порядке, он забил через тебя. Теперь тебе нужно вернуть ему долг», — передал слова Рондо после матча Дэвис.
Энтони принёс своей команде победу точным трёхочковым броском за мгновение до финальной сирены. Дэвис стал первым с 2002 года игроком, забившим победный баззер в финале конференции. «Лейкерс» после этой победы ведут в противостоянии со счётом 2-0.
Третий матч между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» пройдёт 23 сентября и начнётся в 4:00 мск.
- 21 сентября 2020
-
11:33
-
11:22
-
11:06
-
10:34
-
09:35
-
08:57
-
08:54
-
08:54
-
08:33
-
08:22
-
07:53
-
07:50
-
07:39
-
07:29
-
06:45
-
05:22
-
00:30
-
00:26
- 20 сентября 2020
-
23:30
-
22:18
-
21:27
-
21:10
-
20:17
-
18:18
-
17:50
-
17:43
-
17:00
-
16:12
-
16:05
-
15:55
-
15:53
-
15:39
-
14:48
-
14:37
-
14:33
Партнерский контент