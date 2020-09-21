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Дэвис раскрыл фразу Рондо из 13 слов, которая мотивировала его забить победный бросок

Дэвис раскрыл фразу Рондо из 13 слов, которая мотивировала его забить победный бросок
Баскетбол / НБА 0

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал о фразе партнёра по команде Рэджона Рондо, которая мотивировала его на победный бросок вместе с сигналом сирены во втором матче финала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (105:103).

«Всё в порядке, он забил через тебя. Теперь тебе нужно вернуть ему долг», — передал слова Рондо после матча Дэвис.

Энтони принёс своей команде победу точным трёхочковым броском за мгновение до финальной сирены. Дэвис стал первым с 2002 года игроком, забившим победный баззер в финале конференции. «Лейкерс» после этой победы ведут в противостоянии со счётом 2-0.

Третий матч между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» пройдёт 23 сентября и начнётся в 4:00 мск.

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