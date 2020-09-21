Джей Джей Редик перешёл в «Нью-Орлеан» ради одного игрока. Это не Зайон

Защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Джей Джей Редик признался, что подписал контракт с командой ради возможности играть вместе с разыгрывающим Джру Холидэем.
«В прошлом году на переговорах по контракту я сказал, что хотел бы играть вместе с Джру. Я подошёл к нему, и мы поговорили. До этого мы даже не дружили. Все эти годы мы просто играли друг против друга. Но я слышал много хороших слов от моих бывших товарищей по команде и других людей в лиге о нём. Это была самая важная причина, по которой я согласился на сделку с «Пеликанс», — приводит слова Редика Pickandroll.
До перехода «Нью-Орлеан Пеликанс» Редик играл в составе «Филадельфии Сиксерс». В сезоне-2018/2019 он стал одним из лучших скореров команды, набирая в регулярном чемпионате 18,1 очка, а также делая 2,4 подбора и 2,7 передачи.
- 21 сентября 2020
-
14:13
-
13:41
-
13:27
-
12:43
-
11:33
-
11:22
-
11:06
-
10:34
-
09:35
-
08:57
-
08:54
-
08:54
-
08:33
-
08:22
-
07:53
-
07:50
-
07:39
-
07:29
-
06:45
-
05:22
-
00:30
-
00:26
- 20 сентября 2020
-
23:30
-
22:18
-
21:27
-
21:10
-
20:17
-
18:18
-
17:50
-
17:43
-
17:00
-
16:12
-
16:05
-
15:55
-
15:53