Джей Джей Редик перешёл в «Нью-Орлеан» ради одного игрока. Это не Зайон

Защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Джей Джей Редик признался, что подписал контракт с командой ради возможности играть вместе с разыгрывающим Джру Холидэем.



«В прошлом году на переговорах по контракту я сказал, что хотел бы играть вместе с Джру. Я подошёл к нему, и мы поговорили. До этого мы даже не дружили. Все эти годы мы просто играли друг против друга. Но я слышал много хороших слов от моих бывших товарищей по команде и других людей в лиге о нём. Это была самая важная причина, по которой я согласился на сделку с «Пеликанс», — приводит слова Редика Pickandroll.



До перехода «Нью-Орлеан Пеликанс» Редик играл в составе «Филадельфии Сиксерс». В сезоне-2018/2019 он стал одним из лучших скореров команды, набирая в регулярном чемпионате 18,1 очка, а также делая 2,4 подбора и 2,7 передачи.