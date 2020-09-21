Айзея Томас рассказал, что выделяет Леброна на фоне Джордана, Мэджика и других легенд НБА
Легенда «Детройт Пистонс» Айзея Томас считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выделяется на фоне Майкла Джордана, Мэджика Джонсона, Ларри Бёрда, Карима Абдул-Джаббара и других легенд НБА из-за отсутствия опыта работы с великими тренерами.
«Взгляните на тренеров каждой легенды, и вы увидите, откуда происходит их величие с философской точки зрения. Карим Абдул-Джаббар, Мэджик Джонсон, Ларри Бёрд, Майкл Джордан, я… Посмотрите на наших тренеров NCAA и в профессиональном баскетболе, на то, как мы учились игре. Леброн Джеймс пришёл из средней школы. Кто был его учителем? Леброн — гений баскетбола. Вот почему я называю его Альбертом Эйнштейном баскетбола», — приводит слова Томаса Sports Illustrated.
Айзея Томас: сейчас лучший в истории — Карим. Леброн станет лучшим, когда закончит карьеру
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