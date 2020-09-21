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Ховард и Макги высмеяли Йокича за защиту против Дэвиса

Ховард и Макги высмеяли Йокича за защиту против Дэвиса
Баскетбол / НБА 0

Центровые «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард и Джавейл Макги высмеяли игрока «Денвер Наггетс» Николу Йокича во время второго матча серии плей-офф НБА, сообщает Yahoo Sports.

В эпизоде в конце первой четверти, когда Йокич оказался в защите один на один против Энтони Дэвиса неподалеку от скамейки «Лейкерс», центровые стали кричать «День благодарения, стейк на ужин, закуски, филе-миньон и картофель, бокал шампанского».

После победы в матче Ховард закричал в сторону скамейки «Денвера»: «Вам пора домой».

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» состоялся второй матч финальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой команды из Лос-Анджелеса с разницей всего в два очка — 105:103.

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