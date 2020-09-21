Стив Керр поможет президентской кампании Джо Байдена
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр присоединится к волонтёрам в штате Аризона, чтобы помочь явке избирателей, сообщает Clutch Points. 54-летний тренер будет помогать людям проверять регистрационный статус, а также статус друзей и родственников и составлять план досрочного голосования за кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, а также других кандидатов от демократической партии.
Керр напрямую связан с Аризоной, поскольку в колледже играл за университет этого штата на протяжении четырёх сезонов, а первый сезон в качестве игрока НБА провёл в составе «Финикс Санз».
В этом же клубе Керр начал и тренерскую карьеру, проработав там на протяжении шести сезонов — с 2004 по 2010 год.
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