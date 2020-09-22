Сергей Карасёв: фаворит в плей-офф НБА? «Лейкерс», без шансов
Форвард «Химок» Сергей Карасёв считает «Лос-Анджелес Лейкерс» явным фаворитом в плей-офф НБА. «Лейкерс» ведут в серии финала Западной конференции с «Денвер Наггетс» (2-0). В случае выхода в финал клуб из Лос-Анджелеса встретится с победителем пары «Бостон Селтикс» — «Майами Хит».
«Полностью матчи НБА смотреть не получается, но слежу, конечно. Фаворит в плей-офф НБА? «Лейкерс», без шансов. Думаю, если бы «Денвер» зацепил второй матч и счёт в серии стал бы 1-1, то ещё можно было что-то предполагать. Боюсь, люди могут сломаться. «Лейкерс» очень хороши. Они набирают по ходу плей-офф и только разгоняются к финалу. В паре «Бостон» — «Майами» я лично не вижу соперника для них», — приводит слова Карасёва корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.
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