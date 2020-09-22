Мэджик Джонсон добился судебного запрета для преследовавшего его сталкера

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон и его сотрудники подверглись преследованию со стороны мужчины по имени Вилли Фрейзер. Экс-баскетболисту пришлось обратиться в правоохранительные органы. В результате суд вынес постановление, запрещающее мужчине приближаться к Мэджику, сообщает Clutch Points.
Фрейзер уже несколько лет преследовал Джонсона. Во время недавнего визита Мэджика в Зал славы он приблизился к баскетболисту и начал угрожать ему.
Мужчина, доводил легенду «Лейкерс» тем, что Джонсон якобы украл у него документы и его личность. За это он требовал материальную компенсацию. Фрейзер заявлял, что он сотрудник ФБР и обещал «физически разобраться» с Мэджиком.
Джонсон и его команда пытались игнорировать требования Вилли на протяжении многих лет, но недавний инцидент, когда Фрейзер смог приблизиться к нему, наконец, подтолкнул экс-баскетболиста получить судебный приказ о дальнейшей защите.
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