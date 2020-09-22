НБА, почтившая память актёра Боузмана, отказалась делать то же ради белой судьи-феминистки

Журналистка ESPN Рэйчел Николс осудила НБА за то, что лига официально не отдала дань памяти белокожей судье Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, которая скончалась 18 сентября в возрасте 87 лет.
Своё почтение в социальных сетях Гинзбург выразили отдельные игроки и клубы лиги, WNBA выступила с заявлением по поводу смерти судьи, но НБА никак не отреагировала на кончину Рут, которая была не просто судьёй, но и активным борцом за права женщин.
Николс отметила, что НБА ранее официально отреагировала на смерть темнокожего конгрессмена Джона Льюиса, в августе почтила минутой молчания память актёра Чедвика Боузмана. Но в случае с Гинзбург решила промолчать.
«Почему Рут Бейдер Гинзбург не была удостоена чести от НБА? В лиге, которая объявляет своей главной ценностью идеи равенства, иконами должны считаться не только те, кто помогал и отстаивал права мужчин, но и те, кто проложил путь для женщин. Удивительно и, честно говоря, разочаровывающе, когда НБА решила не чтить её память. Несмотря на то, что только в прошлом месяце, лига провела такие важные минуты молчания не только для политика и символа защиты гражданских прав Джона Льюиса, но и для актёра Чедвика Боузмана.», — написала журналистка в своём «твиттере», сопроводив пост памятным видео.
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