Темнокожий журналист осудил белую ведущую ESPN за красоту, после чего та закрыла «Твиттер»

Телеведущая ESPN Кэти Нолан закрыла свой аккаунт в «Твиттере» после оскорблений темнокожего спортивного журналиста портала OutKick Джейсона Уитлока, сообщает MSN. Уитлок решил сделать выпад в адрес Нолан после критики темнокожей журналистки НБА Марии Тэйлор, которая не включила тяжёлого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса ни в одну из символических пятёрок сезона и позже написала, что так вышло «просто по ошибке». Уилток считает, что Нолан работает непрофессионально, но при этом ей всё сходит с рук из-за красоты, в отличие от Тэйлор.

«У красоты, особенно на телевидении, есть привилегия, которая превосходит практически все другие привилегии. Красота опьяняет руководителей телевидения, блогеров и журналистов и маскирует недостаток достижений, квалификации и навыков. Красота превратила Кэти Нолан из бармена в личность с семизначным состоянием, лауреата премии «Эмми» и любимицу возбуждённых блогеров и телевизионных критиков, готовых игнорировать её заурядный юмор и неспособность вести прямые телетрансляции. Кэти Нолан — олицетворение привилегии белых, защищённых белой и черной медийной элитой, якобы приверженной искоренению привилегии белых. Нолан и люди, якобы борющиеся за прекращение привилегии белых, на самом деле поддерживают систему, которая поддерживает привилегии белых. Я должен передать это им. Эти проклятые либералы гениальны. Всё, что они действительно поддерживают, в публичных заявлениях они якобы презирают», — написал Уитлок о Нолан в колонке на своём сайте.

«Вы реально хотите заявить о том, что от женщин ожидают не только хороших результатов в работе, но и красоты. Однако искренняя точка зрения ваши счета не оплатит. Сохраните ту же энергию в следующий раз, когда я увижу вас». — написала в ответ Нолан на своей странице в «Твиттере».

Фото доступно на странице Кэти Нолан в «Инстаграме».

После этого аккаунт в социальной сети пришлось закрыть из-за вероятного нашествия агрессивных комментаторов.