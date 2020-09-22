Ватутин: «Химки» будут основным претендентом на победу в Единой лиге ВТБ

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин выразил мнение, что главным претендентом на победу в новом сезоне Единой лиги ВТБ будут «Химки».



«В моём понимании «Химки» в плане подписаний игроков оказались вне проблем пандемии и сформировали просто отличную по именам команду. Несмотря на поражение в стартовом матче сезона, где химчане предстали в далёком от оптимального составе, именно они будут основными претендентами на победу в Единой лиге и однозначно претендовать на выход в «Финал четырёх» Евролиги.

Очень хороший и боевой состав собрал «Зенит», их «большой» дебютант Пойтресс вообще может стать открытием чемпионата, это очень хорошее усиление. Заметно, что год в Евролиге помог клубу набраться опыта.

ЦСКА будет стараться оправдать самые смелые ожидания, но для этого нужно как минимум обойтись без серьёзных травм», — приводит слова Ватутина блог «Перехват».