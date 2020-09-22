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Де Коло и Веселы рассказали, как работается с новым тренером «Фенербахче» после Обрадовича

Де Коло и Веселы рассказали, как работается с новым тренером «Фенербахче» после Обрадовича
Баскетбол / Евролига 0

Защитник «Фенербахче» Нандо де Коло поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером клуба Игором Кокошковым, который сменил на посту Желько Обрадовича.

«Думаю, он отлично справляется, потому что мы совершенно новая команда. К нам пришло много новых игроков. Поэтому нам нужно больше общения. Игор показывает всем, что он тот, с кем мы будем много говорить. Он хочет, чтобы мы общались, создавая хороший микроклимат в команде. Он объединяет нас и шаг за шагом ведёт вперёд», — приводит слова де Коло Eurohoops.

Другой игрок «Фенербахче» Ян Веселы также доволен изменениями в команде.

«Пока трудно говорить глобально, но из того, что я слышал ещё до того, как он пришёл сюда, Игор отличный человек, и у него потрясающий контакт с игроками. Так он работал последние пять лет. Это новая ситуация для всех нас, но уже чувствуем изменения и хорошую атмосферу», — добавил Веселы.

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