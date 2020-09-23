Энтони Дэвис установил антирекорд карьеры

Тяжёлый фоврард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис набрал 27 очков и 2 подбора в третьем матче серии финала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс».



2 подбора Дэвиса — худший показатель в карьере игрока в регулярном чемпионате и плей-офф, когда он проводил на площадке не менее 40 минут. В третьем матче с «Наггетс» Дэвис отыграл 43 минуты.

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Завершился третий матч финальной серии Западной конференции НБА между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра состоялась в Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой «Денвера» со счётом 114:106. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Лейкерс». Следующий матч между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 25 сентября, начало – в 4:00 мск.

