Леброн Джеймс оформил четыре феноменальных исторических рекорда

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 30 очков, 10 подборов и 11 передач в третьем матче серии финала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (106:114, 2-1).



Леброн оформил 14 трипл-даблов с 30 очками в плей-офф — столько же, сколько и два ближайших преследователя Оскар Робертсон (8) и Расселл Уэстбрук (6) вместе взятые. Джеймс набрал третий трипл-дабл в плей-офф в возрасте 35 лет и старше. Все остальные игроки в истории НБА вместе взятые делали это столько же раз. Джеймс — первый игрок в истории франшизы «Лейкерс», который набрал более одного трипл-дабла с 30+ очками в постсезоне. Джеймс Уорти (1988) и Джерри Уэст (1969) делали это только один раз за карьеру.

Джеймс отдал 1802 передачу за карьеру, став первым игроком на позиции лёгкого форварда, покорившим отметку 1800 ассистов. Джеймс — абсолютный лидер в этой категории среди действующих игроков и занимает третье место в истории НБА в целом, утупая только легендарным разыгрывающим Джону Стоктону (1839) и Мэджику Джонсону (2346).

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