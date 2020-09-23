Леброн Джеймс оформил четыре феноменальных исторических рекорда

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 30 очков, 10 подборов и 11 передач в третьем матче серии финала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (106:114, 2-1).
Леброн оформил 14 трипл-даблов с 30 очками в плей-офф — столько же, сколько и два ближайших преследователя Оскар Робертсон (8) и Расселл Уэстбрук (6) вместе взятые. Джеймс набрал третий трипл-дабл в плей-офф в возрасте 35 лет и старше. Все остальные игроки в истории НБА вместе взятые делали это столько же раз. Джеймс — первый игрок в истории франшизы «Лейкерс», который набрал более одного трипл-дабла с 30+ очками в постсезоне. Джеймс Уорти (1988) и Джерри Уэст (1969) делали это только один раз за карьеру.
Джеймс отдал 1802 передачу за карьеру, став первым игроком на позиции лёгкого форварда, покорившим отметку 1800 ассистов. Джеймс — абсолютный лидер в этой категории среди действующих игроков и занимает третье место в истории НБА в целом, утупая только легендарным разыгрывающим Джону Стоктону (1839) и Мэджику Джонсону (2346).
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».
- 23 сентября 2020
-
09:14
-
09:09
-
07:55
-
07:45
-
07:32
-
07:10
-
06:40
-
05:35
-
03:36
-
02:32
-
00:59
-
00:09
- 22 сентября 2020
-
23:56
-
23:39
-
22:27
-
21:56
-
21:10
-
20:46
-
19:33
-
19:12
-
17:04
-
16:25
-
15:59
-
15:37
-
14:50
-
14:48
-
14:31
-
12:43
-
12:35
-
11:58
-
10:46
-
10:18
-
10:10
-
09:57
-
09:46