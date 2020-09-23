Леброн Джеймс объяснил поражение «Лейкерс» в третьей игре с «Денвером»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением после третьего матча финала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (106:114, 1-2).

«Денвер» сыграл исключительно хорошо. Они играли лучше нас, более агрессивно в течение 36 минут трёх четвертей. Я считаю, что в атаке мы можем быть очень хороши. Иногда не получается. Я думаю, что мы просто должны лучше работать, как говорит тренер. Нужно агрессивнее проходить в краску, а когда защита соперника станет испытывать проблемы, то наши «большие» должны этим воспользоваться. Весь сезон «Денвер» был довольно хорошей оборонительной командой. Мы это понимаем. Я с нетерпением жду возможности посмотреть видео этой игры. Нашу киносеанс запланирован на завтра. Будем исправляться", — приводит слова Джеймса ASAP Sports.