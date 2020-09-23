Баркли: Леброна можно будет поставить на уровень с Коби, если «Лейкерс» выиграют титул

Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации, 11-кратный участник Матчей звёзд и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли заявил, что готов будет поставить Леброна Джеймса на один уровень с легендарным Коби Брайантом, если «Лос-Анджелес Лейкерс» возьмёт титул в этом сезоне.



«Если «Лейкерс» выиграют этот чемпионат, Джеймса можно будет поставить на уровень с Брайантом. На мой взгляд, Леброн – великий игрок и человек. Пока он в одном шаге от Коби.

Пока он не выиграет еще один чемпионат, на мой взгляд, он не обгонит Коби Брайанта. Но из-за «пузыря» и всей этой ситуации, победа в чемпионате будет большим достижением. Так что, возможно, я поменяю местами Леброна и Коби», – сказал Баркли в шоу Jimmy Kimmel Live.



Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Коби погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они погибли. 23 августа Коби исполнилось бы 42 года.