Никола Йокич назвал причину победы над «Лейкерс» в матче плей-офф НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич отметил важность попаданий одноклубника Джамала Маррея в концовке третьего матча серии финала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (114:106, 1-2).
«Конечно, мы знаем, что это игра в догонялки. У „Лейкерс“ был действительно хороший рывок в четвёртой четверти. Я думаю, что мы перестали играть, ожидая, что они просто сдадутся, чего не произошло. У нас были открытые броски, а они продолжали играть в зону. Джамал Маррей забил действительно очень важные броски удары в конце игры, и поэтому мы победили. Тренер Майк Мэлоун сказал, что эта игра немного напомнила ему встречу с «Клипперс» в начале прошлой серии, которую, как все думали, мы проиграем. Но мы просто не хотим сдаваться. Это наш менталитет. Может быть, они смогут нас обыграть с разницей 20-30 очков в отдельном матче. Но мы просто не можем сдаться, понимаете? Необходимо приложить усилия для победы в серии», — приводит слова Йокича ASAP Sports.
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