Леброн: не оправдываю насилие в отношении кого-либо — копов, чёрных, белых, других рас

Звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса попросили прокомментировать его отношение к текущей ситуации в США, связанной с различной жестокостью как со стороны полиции, так и в отношении правоохранителей.



«Никогда за свои 35 лет я не потворствовал насилию. Никогда. У меня есть представление, что правильно — это правильно, а неправильно — это неправильно. Я вырос в чёрной общине, в месте, которое вы называете «гетто», и видел много вещей своими глазами. Люди вокруг подвергались дискриминации из-за нашего цвета кожи. Вы знаете, я не говорю, что все полицейские плохие, потому что на самом деле постоянно имел с ними дело. Они не все плохие.



Но когда вы смотрите трансляцию этих видео, то можете видеть не только мой родной город, но и всю Америку. В этих роликах показано насилие в отношении представителей моей расы. И я не могу ничего сделать, кроме как говорить об этом.

Но я ни разу не сказал: давайте действовать жестоко по отношению к полицейским. Просто заявил, что происходящее в нашем обществе неправильно. Мы боимся этого, боимся за свою жизнь. Каждый божий день любой чёрный мужчина, чёрная женщина, чёрный ребенок и чёрная девушка – все боятся момента, когда нас остановят.

Я не оправдываю насилие в отношении кого-либо — копов, чёрных, белых, других рас. Ни к кому», — приводит ответ Леброна ASAP Sports.