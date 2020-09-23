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Фрэнк Вогель объяснил, с чем связано тотальное доминирование «Денвера» на подборе

Фрэнк Вогель объяснил, с чем связано тотальное доминирование «Денвера» на подборе
Баскетбол 0

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель высказался о преимуществе «Денвер Наггетс» на подборе (25-44) в третьем матче серии финала Западной конференции НБА (106:114, 1-2). Центровые «Лейкерс» Энтони Дэвис, Дуайт Ховард и Джавэйл Макги в сумме сделали 4 подбора.

«Большой разрыв в подборе в большей степени связан с тем, как совершались броски с игры. У „Наггетс“ было на пять подборов в атаке больше, чем у нас, но вы знаете, что мы совершили на 10 бросков больше. Логично, что в такой ситуации подборов у соперника будет больше. „Денвер“ весь матч играл очень энергично. Мы не смогли соответствовать их энергии на раннем этапе игры. Сделали это слишком поздно. „Наггетс“ — отличная баскетбольная команда, так что отдайте им должное за эту победу. Они показали действительно хороший баскетбол. Забивали броски, часто становились на линию штрафных. Они играли с большой энергией. Я думаю, что на обоих концах площадки мы были не такими резкими, как могли бы быть», — приводит слова Вогеля ASAP Sports.

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