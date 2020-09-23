Мэлоун — о Маррее: великие игроки оказывают влияние в каждом матче

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун высоко оценил игру защитника Джамала Маррея после третьего матча серии финала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (114:106, 1-2).

«Я думаю, Маррей действительно стал лучше. Если посмотреть на три последних серии плей-офф, можно заметить появившееся к Джамалу уважение со стороны соперников. Они планируют игру против него, ставят персональщика, применяют сдваивание в защите, так много разных соперников бросаются на него. Это уровень игрока сборной сезона НБА. Я бы сказал, что Джамал — многогранный баскетболист. Он не просто скорер. Он плеймейкер, может закрыть соперника на своей позиции. За последние 17 игр плей-офф он показал лучшую защиту, которую я когда-либо видел.

Мы с Джамалом много разговариваем один на один. Прекрасные отношения, которые я действительно ценю. Он пришел ко мне в прошлом году после плей-офф и сказал: «Тренер, вы знаете, что сводит меня с ума и что я ненавижу? Вы говорите, что я нестабилен. Меня беспокоит то, что вы правы. Я знаю, что должен быть более стабильным». Для него это был личный вызов. Хорошие игроки нестабильны, они могут набрать 31 очко, а в следующем матче — 8. Великие игроки оказывают влияние в каждом матче", — приводит слова Мэлоуна ASAP Sports.