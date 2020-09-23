Энтони Дэвис повторил слова Пола Джорджа после третьей игры в серии с «Наггетс»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис, комментируя поражение своей команды в третьем матче финала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (106:114), заявил: «У нас всё ещё есть контроль над серией». Журналисты отметили, что такую же фразу ранее произнёс и игрок «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж.
Джордж сделал точно такое же заявление после третьего матча полуфинальной серии с «Наггетс». Тогда «Клипперс» вели в противостоянии 2-1, но в итоге растеряли преимущество, а в решающей седьмой игре подопечные Дока Риверса разгромно проиграли (89:104, 3-4).
«Лейкерс» пока ведут в серии с «Наггетс» – 2-1.Самым результативным в составе «Лос-Анджелеса» в третьей игре стал Леброн Джеймс, который оформил трипл-дабл из 30 очков, 10 подборов и 11 передач. Следующий матч между командами состоится 25 сентября, начало – в 4:00 мск.
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