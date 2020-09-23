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Док Риверс ввёл игроков «Клипперс» в замешательство некоторыми решениями в плей-офф НБА

Док Риверс ввёл игроков «Клипперс» в замешательство некоторыми решениями в плей-офф НБА
Баскетбол / НБА 0

Обозреватель The Athletic Шэмс Чарания разобрал игру «Лос-Анджелес Клипперс» в полуфинальной серии Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (3-4).

«Главный тренер Док Риверс принял несколько стратегических решений, которые ввели в замешательство игроков и заставили их поломать голову. Например, решение не действовать большими силами против Николы Йокича, выбор ротации, в которой не отдавался приоритет Джамайклу Грину, и различные защитные корректировки», — написал Чарания в своей колонке.

Напомним, «Лос-Анджелес Клипперс» вёл 3-1 в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Денвер Наггетс». Но подопечные Риверса сначала позволили соперникам сравнять счёт в противостоянии. А в решающем, седьмом матче серии и вовсе разгромно проиграли (89:104).

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