«Маккаби» усилился четвёртым номером драфта НБА

«Маккаби» из Тель-Авива подписал контракт с хорватским форвардом Драганом Бендером, сообщает репортер Неманья Жорич. Предположительно, соглашение рассчитано на три месяца с опцией продления до конца сезона-2020/2021.



«Драган Бендер подписал контракт с «Маккаби». Он заменит покинувшего команду Куинси Эйси. Мои источники подтвердили, что хорват вернулся в Тель-Авив после четырёх лет в США», — написал Жорич на своей странице в «Твиттере».



Бендер ранее уже выступал за «Маккаби» в сезоне-2015/2016. Последние четыре сезона в НБА и G-лиге, выступая за «Финикс Санз», «Милуоки Бакс» и «Голден Стэйт Уорриорз».



Драган Бендер — четвёртый номер драфта НБА 2016 года. На ярмарке талантов он был выбран командой «Финикс Санз». В составе аризонцев провёл три сезона.