Ховард — Йокичу: Бэтмен идёт за тобой, Джокер!

Как пишет журналист американского издания The Athletic Сэм Амик, центровому «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайту Ховарду, по всей видимости, понравилась идея использовать прозвище Бэтмен. Особенно в финальной серии Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс», лидером которой является «Джокер» — Никола Йокич.
«Бэтмен идёт за тобой, Джокер!» Трижды кричал Ховард Николе Йокичу со скамейки запасных в конце первой четверти...» — написал Амик на своей странице в «Твиттере».
«Лос-Анджелес» проиграл третий матч финальной серии Западной конференции «Денверу» (106:114). Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, который оформил трипл-дабл из 30 очков, 10 подборов и 11 передач. На счету Энтони Дэвиса 27 очков. У «Денвера» лучшую статистику продемонстрировал Джамал Маррей, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 12 передач.
«Лейкерс» ведут в серии – 2-1. Следующий матч между командами состоится 25 сентября, начало – в 4:00 мск.
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