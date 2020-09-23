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ЦСКА разгромил «Астану» с разницей «+33» в первом матче сезона Единой лиги ВТБ

ЦСКА разгромил «Астану» с разницей «+33» в первом матче сезона Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Сегодня, 23 сентября, состоялся второй матч сезона Единой лиги ВТБ. В Нур-Султане «Астана» принимала ЦСКА.

Команда из Москвы удачно начала встречу и после первой четверти вела в счёте с разницей в 15 очков — 30:15. Во второй десятиминутке ЦСКА увеличил отрыв до 21 очка. В третьей десятиминутке «Астане» удалось отыграть одно очко отставания.

Заключительная четверть полностью прошла под диктовку ЦСКА — «Астана» за 10 игровых минут набрала всего восемь очков против 21 у «армейцев». Итоговый счёт встречи — 93:60 в пользу ЦСКА.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 10 передач. Ещё один дабл-дабл на свой счёт записал Никола Милутинов, набравший 15 очков и совершивший 12 подборов.

В составе «Астаны» 17 очков набрал Майкл Томпсон.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
23 сентября 2020, среда. 16:30 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Окончен
60 : 93
ЦСКА
Москва, Россия
Астана: Томпсон - 17, Хилл - 12, Гаврилов - 8, Мейерс - 8, Айткали - 5, Майдекин - 4, Пан - 4, Мурзагалиев - 2, Бажин, Литвиненко, Марчук, Пономарев
ЦСКА: Джеймс - 21, Боломбой - 15, Милутинов - 15, Клайберн - 9, Стрелниекс - 8, Хиллиард - 6, Антонов - 5, Хоменко - 5, Курбанов - 3, Ухов - 3, Шенгелия - 2, Лопатин - 1
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