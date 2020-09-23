ЦСКА разгромил «Астану» с разницей «+33» в первом матче сезона Единой лиги ВТБ

Сегодня, 23 сентября, состоялся второй матч сезона Единой лиги ВТБ. В Нур-Султане «Астана» принимала ЦСКА.
Команда из Москвы удачно начала встречу и после первой четверти вела в счёте с разницей в 15 очков — 30:15. Во второй десятиминутке ЦСКА увеличил отрыв до 21 очка. В третьей десятиминутке «Астане» удалось отыграть одно очко отставания.
Заключительная четверть полностью прошла под диктовку ЦСКА — «Астана» за 10 игровых минут набрала всего восемь очков против 21 у «армейцев». Итоговый счёт встречи — 93:60 в пользу ЦСКА.
Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 10 передач. Ещё один дабл-дабл на свой счёт записал Никола Милутинов, набравший 15 очков и совершивший 12 подборов.
В составе «Астаны» 17 очков набрал Майкл Томпсон.
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