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Кевин Гарнетт: моё поколение ни за что не играло бы в «пузыре». Мы были мужчинами

Кевин Гарнетт: моё поколение ни за что не играло бы в «пузыре». Мы были мужчинами
Баскетбол / НБА 0

Легенда НБА Кевин Гарнетт считает, что в его эпоху баскетболисты не согласились бы играть в «пузыре» с рядом ограничений, как в сезоне-2019/2020 в Орландо.

«Честно говоря, мы ни за что не стало бы играть в «пузыре». Не могло бы быть всех этих камер, понимаете? Игроки ходят голыми, показывают всякие штуки. Это была другая лига. Мы были мужчинами. Просто всё было по-другому. Мы никогда не смогли бы оказаться в такой ситуации. Это было бы варварством. Это был бы хаос. Было бы очень сложно поместить парней, с которыми я играл, в такой «пузырь», чтобы мы не были самими собой. Мы были сильными конкурентами. Все соревновались. Все были готовы драться со всеми остальными. Сейчас уже другая лига», — приводит слова Гарнетта Fadeaway World.

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