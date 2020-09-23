Кевин Гарнетт: моё поколение ни за что не играло бы в «пузыре». Мы были мужчинами
Легенда НБА Кевин Гарнетт считает, что в его эпоху баскетболисты не согласились бы играть в «пузыре» с рядом ограничений, как в сезоне-2019/2020 в Орландо.
«Честно говоря, мы ни за что не стало бы играть в «пузыре». Не могло бы быть всех этих камер, понимаете? Игроки ходят голыми, показывают всякие штуки. Это была другая лига. Мы были мужчинами. Просто всё было по-другому. Мы никогда не смогли бы оказаться в такой ситуации. Это было бы варварством. Это был бы хаос. Было бы очень сложно поместить парней, с которыми я играл, в такой «пузырь», чтобы мы не были самими собой. Мы были сильными конкурентами. Все соревновались. Все были готовы драться со всеми остальными. Сейчас уже другая лига», — приводит слова Гарнетта Fadeaway World.
- 23 сентября 2020
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