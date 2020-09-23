Леброн Джеймс рассказал, чего ему больше всего не хватает в «пузыре» НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что скучает по своим детям в «пузыре» НБА.



«Мои дети очень любят приключения и им нравится активно проводить время. Но им нет смысла быть здесь. Они могут остаться в Лос-Анджелесе и хорошо провести время там», — признался Леброн Джеймс во время прямого эфира в «инстаграме».



Накануне состоялся третий матч финальной серии Западной конференции НБА между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра состоялась в Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой «Денвера» со счётом 114:106.



Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Лейкерс».



Следующий матч между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 25 сентября, начало – в 4:00 мск.