Куртинайтис: конечно, хотелось бы выиграть, но в данный момент у нас большие проблемы

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился мнением после матча Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (85:96).

«Поздравляю команду «Нижний Новгород» с хорошей игрой, амбициями и желанием играть. Думаю, сегодня они получили удовольствие, играя на максимуме, чего не скажешь про нашу команду. У нас те же проблемы: не хватает игроков периметра, к тому же на прошлой тренировке потеряли Карасёва, которому выбили палец, в связи с чем он не мог играть. Одним словом, где тонко, там и рвется. Мы должны пережить эту ситуацию, набрать что-то через эти матчи. Конечно, хотелось бы выиграть, но в данный момент у нас большие проблемы. У нас не хватает организатора, пришлось перебросить Дайриса Бертанса на эту позицию. Он старается, сколько может, но играть сорок минут очень тяжело, а найти ему полноценную замену со «скамейки» в нашей команде трудно. Мы боролись, как смогли, «достали» соперника, и все вроде бы было хорошо, но до конца недотянули», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».