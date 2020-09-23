«Зенит» одержал вторую победу в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ

В Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур Арена» состоялся очередной матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором местный «Зенит» принимал «Зелёна-Гуру». Встреча завершилась победой санкт-петербургского клуба со счётом 83:74.
Встреча началась в упорной борьбе, и по итогам первой десятиминутки минимальное преимущество удалось захватить гостям. Во второй четверти «Зениту» удалось отыграть одно очко отставания — на большой перерыв команды ушли при счёте 37:36 в пользу «Зелёна-Гуры».
Однако уже в третьей четверти «Зениту» удалось вырваться вперёд, выиграв отрезок со счётом 20:13. В заключительной четверти сильнее также оказался «Зенит».
Самым результативным в составе победителей стал набравший 26 очков Билли Бэрон. В составе гостей 27 очков набрал Габриэль Лундберг, дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов оформил Джеффри Гросселл.
- 23 сентября 2020
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