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«Зенит» одержал вторую победу в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ

«Зенит» одержал вторую победу в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур Арена» состоялся очередной матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором местный «Зенит» принимал «Зелёна-Гуру». Встреча завершилась победой санкт-петербургского клуба со счётом 83:74.

Встреча началась в упорной борьбе, и по итогам первой десятиминутки минимальное преимущество удалось захватить гостям. Во второй четверти «Зениту» удалось отыграть одно очко отставания — на большой перерыв команды ушли при счёте 37:36 в пользу «Зелёна-Гуры».

Однако уже в третьей четверти «Зениту» удалось вырваться вперёд, выиграв отрезок со счётом 20:13. В заключительной четверти сильнее также оказался «Зенит».

Самым результативным в составе победителей стал набравший 26 очков Билли Бэрон. В составе гостей 27 очков набрал Габриэль Лундберг, дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов оформил Джеффри Гросселл.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
23 сентября 2020, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
83 : 74
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Зенит: Бэрон - 26, Пойтресс - 14, Понитка - 13, Риверс - 10, Захаров - 7, Гудайтис - 4, Томас - 4, Трушкин - 3, Фридзон - 2, Вольхин, Зубков, Пушков
Зелёна-Гура: Лундберг - 27, Гросселл - 17, Понитка - 11, Рейнольдс - 9, Кошарек - 5, Берзиньш - 4, Шимкевич - 1, Порада, Пут, Трачик, Уильямс
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