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Кейси Шеперд установил исторический рекорд Единой лиги ВТБ

Кейси Шеперд установил исторический рекорд Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Защитник «Нижнего Новгорода» Кейси Шеперд установил новый рекорд Единой лиги ВТБ.

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся очередной матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором местный «Нижний Новгород» принимал «Химки». Встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 96:85.

В четвёртой четверти Шеперд набрал 26 очков, что стало новым рекордом лиги по количеству очков, набранных за одну десятиминутку.

Предыдущий рекорд по очкам за четверть принадлежал бывшему защитнику УНИКСа Киту Лэнгфорду – 23 очка.

Самым результативным в составе победителей стал набравший 34 очка Антон Астапкович. В составе «Химок» 21 очко набрал Грег Монро, дабл-дабл оформил набравший 18 очков и отдавший 11 передач Дайрис Бертанс.

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