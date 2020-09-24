«Это та страна, в которой мы хотим жить?» Стив Керр — об итогах дела Бреонны Тэйлор

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр разочарован, что ни одному из офицеров не было предъявлено обвинение в убийстве Бреонны Тэйлор.
«Это так деморализует. Это так обескураживает. Я просто продолжаю думать о поколении американских детей любого цвета кожи. Так ли мы хотим их растить? Это та страна, в которой мы хотим жить?», — приводит слова Керра Clutch Points.
Бывшему офицеру Бретту Хэнкисону выдвинули обвинения по трем пунктам в необоснованной угрозе, но не в убийстве Тэйлор.
13 марта трое полицейских вошли в квартиру, где, как они думали, хранятся наркотики. В ней находились Бреонна Тэйлор и её друг. Последний вступил в перестрелку с полицейскими, в ходе которой спящую Тэйлор убили. Случай привлёк большое внимание СМИ, правозащитных организаций, а также широко обсуждался игроками и тренерами НБА.
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