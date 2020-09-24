Экс-игрок НБА Делонте Уэст попрошайничает на улицах Далласа

В Сети появилась фотография экс-игрока НБА Делонте Уэста, на которой он попрошайничает на одной из улиц Далласа.



Уэст страдает диагностированным биполярным расстройством и живёт на улице. В январе этого года экс-баскетболиста избил мужчина на дороге. Бывший одноклубник Уэста, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс собирался помочь Делонте. Также подобные намерения декларировали владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан и генеральный менеджер «Бостон Селтикс» Дэнни Эйндж. Профсоюз игроков НБА помогал Уэсту финансово, однако баскетболисту это не помогло привести свою жизнь в порядок.

Уэст был выбран на драфте НБА 2004 года под 24-м пиком. Делонте выступал в лиге 8 сезонов. 36-летний Уэст заработал за карьеру $ 19 млн.