Экс-игрок НБА Делонте Уэст попрошайничает на улицах Далласа
В Сети появилась фотография экс-игрока НБА Делонте Уэста, на которой он попрошайничает на одной из улиц Далласа.
Уэст страдает диагностированным биполярным расстройством и живёт на улице. В январе этого года экс-баскетболиста избил мужчина на дороге. Бывший одноклубник Уэста, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс собирался помочь Делонте. Также подобные намерения декларировали владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан и генеральный менеджер «Бостон Селтикс» Дэнни Эйндж. Профсоюз игроков НБА помогал Уэсту финансово, однако баскетболисту это не помогло привести свою жизнь в порядок.
Уэст был выбран на драфте НБА 2004 года под 24-м пиком. Делонте выступал в лиге 8 сезонов. 36-летний Уэст заработал за карьеру $ 19 млн.
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