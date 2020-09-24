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Мэджик Джонсон: разочаровывающий день для всего американского народа. Ещё мягко сказано

Мэджик Джонсон: разочаровывающий день для всего американского народа. Ещё мягко сказано
Баскетбол / НБА 0

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон прокомментировал итоги рассмотрения дела об убийстве Бреонны Тейлор.

«Это, мягко говоря, разочаровывающее решение для Луисвилля, где произошло убийство, и для всего американского народа. Это ещё мягко сказано. Как такое возможно??? Очередную жизнь темнокожего забрали без последствий для виновных. Бреонне Тейлор было всего 27 лет, она была дочерью, кузиной, подругой, работницей скорой помощи, АМЕРИКАНКОЙ», — написал Джонсон в своём «твиттере».

Бывшему офицеру Бретту Хэнкисону выдвинули обвинения по трём пунктам в необоснованной угрозе, но не в убийстве Тэйлор.

13 марта трое полицейских вошли в квартиру, где, как они предполагали, хранятся наркотики. В ней находились Бреонна Тэйлор и её друг. Последний вступил в перестрелку с полицейскими, в ходе которой спящую Тэйлор убили. Случай привлёк большое внимание СМИ, правозащитных организаций, а также широко обсуждался игроками и тренерами НБА.

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