Новичок «Майами» установил два исторических рекорда НБА и пять рекордов века

Новичок «Майами Хит» Тайлер Хирроу набрал 37 очков и 6 подборов в четвёртом матче серии финала Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс» (112:109, 3-1).



Хирро побил рекорд по количеству очков, набранных новичком в матче финала конференции. Предыдущий рекорд (35 очков) был установлен Эндрю Тони во второй игре финала Восточной конференции 1981 года. 20-летний Тайлер Хирро — самый молодой игрок в истории НБА, который набрал как минимум 30 очков в матче плей-офф при выходе со скамейки запасных. Тайлер также повторил рекорд Донована Митчелла, став вторым новичком в истории, набравшим 35 очков и 5 точных трёхочковых в плей-офф НБА.



Кроме того, в активе Хирро несколько рекордов лиги в XXI веке. Хирро — первый новичок после Чака Персона в 1987 году, набравший не менее 35 очков и 5 подборов в игре плей-офф НБА. У Хирро наибольшее количество набранных очков для игроков в возрасте не старше 20 лет в XXI веке. В истории НБА больше набирал только Мэджик Джонсон (42 очка, 16 мая 1980 года).Тайлер установил рекорд этого столетия по очкам в матче против «Селтикс» на стадии плей-офф. В прошлом веке больше набирал только легендарный Уилт Чемберлен (50 очков 22 марта 1960 года и 42 очка 16 марта 1960 года).



Хирро — первый новичок после Эндрю Тони в 1981 году, набравший не менее 20 очков в двух матчах подряд в финале конференции: Хирро показывал двузначную результативность в каждом из первых сыгранных 13 матчей плей-офф. Единственные другие новички в истории НБА, которые начали постсезон с подобной серии, — легенды прошлого века Элджин Бэйлор (1959) и Алван Адамс (1976).

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