Браун — о деле Тэйлор: не удивлён. Это общество никогда не защищало никого, кроме белых

Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун после четвёртого матча серии финала Восточной конференции НБА с «Майами Хит» (109:112, 1-3) высказался о деле Бреонны Тэйлор.
«Это тяжело. Честно говоря, не удивлён приговору по делу Бреонны Тэйлор. Пока мы не изменим действующую систему, будут появляться жертвы вроде Бреонны и всех остальных. Это общество, то, как оно было построено, его намерения изначально заключались в том, чтобы никогда не защищать и не помогать никому, кроме белых», — приводит слова Брауна Clutch Points.
13 марта трое полицейских вошли в квартиру, где, как они предполагали, хранятся наркотики. В ней находились Бреонна Тэйлор и её друг. Последний вступил в перестрелку с полицейскими, в ходе которой спящую Тэйлор убили. Случай привлёк большое внимание СМИ, правозащитных организаций, а также широко обсуждался игроками и тренерами НБА. Бывшему офицеру Бретту Хэнкисону выдвинули обвинения по трём пунктам в необоснованной угрозе, но не в убийстве Тэйлор.
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